News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Inchiesta arbitri, la Procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi

Altre
di Paolo Rosi
gianluca rocchi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Gianluca Rocchi non è più coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri. La Procura generale della FIGC ha accolto la richiesta di archiviazione relativa all'ex designatore, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala VAR di Lissone.
La Procura di Monza aveva già ritenuto che dagli atti non emergessero condotte di natura fraudolenta né il dolo finalizzato ad alterare i risultati delle partite. La richiesta di archiviazione dovrà ora essere formalizzata nell'ambito del procedimento.

APPENA ARRIVATO

adidas-as-roma-26-27-eqt-t-shirt-leaked

Svelata la T-shirt Adidas EQT 2026/27: design anni '90 con i colori giallorossi e lo storico Lupetto (FOTO)

Nuova anticipaziona relativo al merchandising della Roma per la stagione 2026/27. Footy Headlines ha pubblicato le prime immagini della nuova T-shirt Adidas della linea EQT (Equipment), una collezione...

pisilli-nazionale-under-21-1200

Qualificazioni Europei U21, Armenia-Italia: Baldini sceglie Pisilli dal 1'

L'Italia Under 21 prosegue la rincorsa alla Polonia in testa al Girone E delle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli Azzurrini, a 6 punti dalla vetta ma con una gara in meno, affrontano a Yere...

gualtieri

Stadio Roma, Gualtieri: "Apertura cantieri a inizio 2027, potremmo finire anche in due anni e mezzo. Dan Friedkin si è confrontato con me per un progetto coerente con lo stile di Roma"

Ospite dei microfoni di Radio Radio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato dei progetti in corso per la capitale e del futuro della città, soffermandosi in particolare sull'iter per la costr...

big massimo ascolto

VALDARCHI: "Ci saranno otto gare di fila, dovranno giocare tutti" - BALZANI: "Mora diventerà un grande giocatore"

Con la sosta per le nazionali ormai a metà, le trasmissioni radiofoniche della Capitale accendono i riflettori sul fittissimo calendario che attende i giallorossi. Simone Valdarchi sottolinea la neces...

NOTIZIE POPOLARI
Screenshot 2026-09-30 213657

Qualificazioni EuroU21, Portogallo-Gibilterra 4-0: eurogol in rovesciata di Rodrigo Mora. In campo per 61' (FOTO E VIDEO)

friedkin

Friedkin vede Ceferin: giallorossi verso la multa sul fair play finanziario

Romano-Italia-Belgio-per-calcio

Scatta l'asta per Romano: quanto può incassare la Roma

123928075-d4b20de2-c477-4f98-a00c-e1f15434778e

"Adotto la prima figlia di Daniele". Felberbaum accoglie Gaia De Rossi

Endrick

Calciomercato Roma: in estate era fatta per Endrick. Mourinho ha fermato tutto

rocca

Stadio della Roma, Rocca (Pres. Regione): "Obiettivo inaugurazione entro il 2030. Friedkin persone serie"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: l'allenamento di mercoledì 30 settembre

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Loading