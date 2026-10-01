Inchiesta arbitri, la Procura FIGC accoglie la richiesta di archiviazione per Rocchi

ULTIM'ORA— skysport (@SkySport) October 1, 2026
Inchiesta arbitri, accolta la richiesta archiviazione #Rocchi: è la decisione della procura generale FIGC#SkySport #SkySerieA #SerieA
Nuova anticipaziona relativo al merchandising della Roma per la stagione 2026/27. Footy Headlines ha pubblicato le prime immagini della nuova T-shirt Adidas della linea EQT (Equipment), una collezione...
L'Italia Under 21 prosegue la rincorsa alla Polonia in testa al Girone E delle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli Azzurrini, a 6 punti dalla vetta ma con una gara in meno, affrontano a Yere...
Ospite dei microfoni di Radio Radio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato dei progetti in corso per la capitale e del futuro della città, soffermandosi in particolare sull'iter per la costr...
Con la sosta per le nazionali ormai a metà, le trasmissioni radiofoniche della Capitale accendono i riflettori sul fittissimo calendario che attende i giallorossi. Simone Valdarchi sottolinea la neces...
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