Koné: "Francia-Italia? Da giocatore della Roma voglio vincere" (VIDEO)

Domani alle 20:45 la Francia sfiderà l'Italia nella terza giornata del girone di Nations League. Una partita importante, che vedrà tra i protagonisti anche il centrocampista della Roma Manu Koné, in una sfida particolarmente sentita per lui. In un simpatico video pubblicato direttamente dall'account ufficiale della nazionale francese, il numero 17 giallorosso ha dovuto compiere una serie di scelte tra Francia e Italia, su temi come cibo e musica e anche sull’incontro di domani. Di seguito le sue parole.

Preferisci la cucina francese o quella italiana?

«Francese».

Pasta o Pizza?

«Pasta. La loro pasta è incredibile».

Parigi o Roma?

«Parigi».

E se dovessi far visitare Roma a un giocatore della nazionale francese, chi porteresti con te?

«Maghnes Akliouche. Ne ha bisogno, deve aprirsi un po’ di più».

Preferisci la musica francese o quella italiana?

«Francese».

E qual è il tuo artista preferito?

«Tiakola».

La parola che utilizzi di più in italiano?

«Ciao».

Una cosa della Francia che ti manca quando sei in Italia?

«La colazione».

Domani c'è Francia-Italia. Che cosa rappresenta per te questa partita?

«Da giocatore della Roma voglio vincere. Ci saranno tante battute e sfottò, ma al di là di questo so che è una partita importante per il Paese e per l’allenatore. Quindi vogliamo vincere. È questa la cosa più importante».

Quindi anche per andare allo Stade de France?

«Sì, certo, certo. So che sarà incredibile tornare allo Stade de France in questo modo. Spero che riusciremo a vincere».