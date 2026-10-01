Trigoria: problema al ginocchio per Cristante. Verso il forfait per la sfida contro il Como

Bryan Cristante, che non ha risposto alla convocazione della nazionale italiana a causa di un problema di lombalgia, è rimasto in questi giorni a Trigoria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il numero 4, come riportato da Simone Valdarchi all'emittente radiofonica, va verso il forfait per il match in trasferta contro il Como in programma domenica 11 ottobre alle ore 12:30. Il numero 4 ha accusato un problema al ginocchio e difficilmente potrà essere recuperato completamente. Per la sfida contro la squadra di Fabregas si candidano per giocare da titolari Manu Koné e Marten De Roon.

(Manà Manà Sport)