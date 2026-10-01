Trigoria: problema al ginocchio per Cristante. Verso il forfait per la sfida contro il Como

Domani alle 20:45 la Francia sfiderà l'Italia nella terza giornata del girone di Nations League. Una partita importante, che vedrà tra i protagonisti anche il centrocampista della Roma Manu Koné, in u...
Gianluca Rocchi non è più coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri. La Procura generale della FIGC ha accolto la richiesta di archiviazione relativa all'ex designatore, secondo quanto riportato da Sky S...
Nuova anticipaziona relativo al merchandising della Roma per la stagione 2026/27. Footy Headlines ha pubblicato le prime immagini della nuova T-shirt Adidas della linea EQT (Equipment), una collezione...
L'Italia Under 21 prosegue la rincorsa alla Polonia in testa al Girone E delle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli Azzurrini, a 6 punti dalla vetta ma con una gara in meno, affrontano a Yere...
Loading