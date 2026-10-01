Qualificazioni Europei U21, Armenia-Italia: Baldini sceglie Pisilli dal 1'. Lulli in panchina

Bryan Cristante, che non ha risposto alla convocazione della nazionale italiana a causa di un problema di lombalgia, è rimasto in questi giorni a Trigoria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il nu...
Gianluca Rocchi non è più coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri. La Procura generale della FIGC ha accolto la richiesta di archiviazione relativa all'ex designatore, secondo quanto riportato da Sky S...
Nuova anticipaziona relativo al merchandising della Roma per la stagione 2026/27. Footy Headlines ha pubblicato le prime immagini della nuova T-shirt Adidas della linea EQT (Equipment), una collezione...
Ospite dei microfoni di Radio Radio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato dei progetti in corso per la capitale e del futuro della città, soffermandosi in particolare sull'iter per la costr...
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