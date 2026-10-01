Qualificazioni Europei U21, Armenia-Italia: Baldini sceglie Pisilli dal 1'. Lulli in panchina

L'Italia Under 21 prosegue la rincorsa alla Polonia in testa al Girone E delle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli Azzurrini, a 6 punti dalla vetta ma con una gara in meno, affrontano a Yerevan l'Armenia, ancora ferma a quota zero e già battuta 5-1 nella gara d'andata. Il commissario tecnico Silvio Baldini conferma Pisilli dal 1' a centrocampo, insieme a Ndour e Lipani. In attacco spazio a Camarda, Fini e Koleosho, mentre in porta c'è Palmisani. Partono dalla panchina Cissè e Liberali. Calcio d'inizio alle 18.30. In panchina, invece, Emanuele Lulli.

Le formazioni ufficiali

Armenia U21: Ghazaryan; Tsarukyan, Manukyan, A. Hakobyan, Krmzian; Askaryan, D. Hakobyan, Sargsyan; Harutyunyan, Eloyan, M. Hakobyan.

All. Gyulbudaghyants

Italia U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Moruzzi; Ndour, Lipani, Pisilli; Fini, Camarda, Koleosho.

All. Baldini