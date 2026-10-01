Svelata la T-shirt Adidas EQT 2026/27: design anni '90 con i colori giallorossi e lo storico Lupetto (FOTO)

Nuova anticipaziona relativo al merchandising della Roma per la stagione 2026/27. Footy Headlines ha pubblicato le prime immagini della nuova T-shirt Adidas della linea EQT (Equipment), una collezione lifestyle ispirata all'estetica degli anni '90.

La maglietta presenta una base prevalentemente bianca, con il caratteristico motivo geometrico sulle spalle ripreso dall'iconico stile EQT degli anni '90 e declinato nei colori giallorossi, con blocchi di rosso e giallo. Sul petto spicca il classico logo Adidas Trefoil, posizionato sopra il Lupetto della Roma e una scritta vintage dedicata al club.

Il modello fa parte di una più ampia collezione lifestyle ispirata agli anni '90 che Adidas sta proponendo anche per altri grandi club europei, tra cui Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid.

(footyheadlines.com)