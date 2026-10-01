Svelata la T-shirt Adidas EQT 2026/27: design anni '90 con i colori giallorossi e lo storico Lupetto (FOTO)

Bryan Cristante, che non ha risposto alla convocazione della nazionale italiana a causa di un problema di lombalgia, è rimasto in questi giorni a Trigoria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il nu...
Domani alle 20:45 la Francia sfiderà l'Italia nella terza giornata del girone di Nations League. Una partita importante, che vedrà tra i protagonisti anche il centrocampista della Roma Manu Koné, in u...
Gianluca Rocchi non è più coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri. La Procura generale della FIGC ha accolto la richiesta di archiviazione relativa all'ex designatore, secondo quanto riportato da Sky S...
L'Italia Under 21 prosegue la rincorsa alla Polonia in testa al Girone E delle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli Azzurrini, a 6 punti dalla vetta ma con una gara in meno, affrontano a Yere...
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