Wesley e la sua passione per le super car. Il commento di Soulé: “Devi chiudere il garage”

Luciano Moggi ha parlato dell'allenatore giallorosso Gasperini in un'intervista rilasciata a Juventibus, trattando in particolar modo la vicenda che riguarda la telefonata tra Damien Comolli, all'epoc...
La Grecia si prepara ad affrontare l'Olanda nella terza giornata del girone di Nations League. Dopo le due importanti vittorie contro Serbia e Germania, i greci vogliono continuare a stupire anche con...
Paulo Dybala e la Roma, una storia destinata a continuare. Il rinnovo firmato dall’argentino durante l’estate sarebbe arrivato anche grazie al ruolo decisivo di Gian Piero Gasperini, che ha spinto per...
Mentre la sosta per le nazionali continua, l'attaccante della Roma Paulo Dybala continua a lavorare a Trigoria in vista della prossima sfida contro il Como. Nel frattempo, il numero 21 giallorosso ha...
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