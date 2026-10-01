Wesley e la sua passione per le super car. Il commento di Soulé: “Devi chiudere il garage”

Wesley ha dovuto rinunciare alla nazionale a causa di un problema fisico, rimanendo cos' a Roma in vista dell'importante sfida contro il Como. Nel frattempo, il brasiliano si è concesso anche del relax, pubblicando sul suo profilo Instagram delle foto delle sue super car: a commentare il post anche il suo compagno Soulé: "Devi chiudere il garage". Anche Castro dice la sua: "E-5 diesel vero?". Ironia che testimonia quanto il gruppo giallorosso sia più unito che mai.