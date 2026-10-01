Moggi e la telefonata Comolli-Gasp: la ricostruzione (VIDEO)

Luciano Moggi ha parlato dell'allenatore giallorosso Gasperini in un'intervista rilasciata a Juventibus, trattando in particolar modo la vicenda che riguarda la telefonata tra Damien Comolli, all'epoca Direttore generale della Juventus, e l'attuale tecnico della Roma, nella quale era stato chiesto: "Perché dovrei prenderla alla Juventus?". L'ex allenatore dell'Atalanta avrebbe risposto: "Guardi che ha telefonato lei a me, non io a lei". Infatti nell'estate 2025, prima di riconfermare Tudor, la società bianconera ha provato a contattare Gasperini per provare ad ingaggiarlo: "A Gasperini ho domandato: ma è vera la telefonata di Comolli? Me l'ha confermata, dicendomi che gli aveva fatto quella domanda e che in risposta gli ha chiesto perché gli avesse telefonato". Ha affermato Moggi.