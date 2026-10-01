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Balerdi in campo con l'Argentina. Il commento social alla Gasp di Castro: "Franco" (FOTO)

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di gabrielechianello
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L'Argentina vince per 4-0 in amichevole contro la Bolivia, grazie alle reti di Lopez, Romero, Paz e Lautaro Martinez. ll difensore della Roma Balerdi è entrato al 56' sostituendo Cristian Romero, mentre sono rimasti in panchina Castro e Soulé. Il difensore giallorosso ha pubblicato su Instagram delle foto riguardanti la partita disputata con scritto: "Contando con la maglietta migliore". Sotto al post, anche il commento di Castro: "Franco", ha scritto il numero 9 romanista riferendosi al nome di Baresi, giocatore associato da Gasperini al difensore ex Marsiglia.

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