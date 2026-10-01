Balerdi in campo con l'Argentina. Il commento social alla Gasp di Castro: "Franco" (FOTO)

Mati Soulé nella scorsa notte non è entrato in campo nella vittoria dell'Argentina per 4-0 contro la Bolivia. Il numero 18 giallorosso ha assistito dalla panchina a tutto il match ed è ancora alla ric...
Luciano Moggi ha parlato dell'allenatore giallorosso Gasperini in un'intervista rilasciata a Juventibus, trattando in particolar modo la vicenda che riguarda la telefonata tra Damien Comolli, all'epoc...
Wesley ha dovuto rinunciare alla nazionale a causa di un problema fisico, rimanendo cos' a Roma in vista dell'importante sfida contro il Como. Nel frattempo, il brasiliano si è concesso anche del rela...
Termina 2-2 tra Grecia e Olanda. Il difensore giallorosso Konstantinos Koulierakis è stato in panchina per tutta la durata del match. Si tratta del secondo match consecutivo senza scendere in campo pe...
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