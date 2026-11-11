TORRI: "Endrick non è il giocatore che cerca la Roma. PES: "Il miglior fino ad oggi è stato Hermoso"

Si avvicina gennaio e il mercato tiene banco. Si parla di Endrick: "Non è il giocatore che la Roma sta cercando come caratteristiche" il commento di Torri. Secondo Pes invece il migliore della stagione in questo avvio è Mario Hermoso.

___________

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

____________

Su Endrick serve innanzitutto porsi una serie di domande e fare alcune valutazioni legate alle caratteristiche tecniche e tattiche del giocatore. Io lo considero una punta e, proprio per questo, mi domando se possa rappresentare davvero il profilo giusto per le esigenze della Roma. Secondo me, infatti, non è il giocatore che la Roma sta cercando come caratteristiche (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Il giocatore migliore di questo inizio di stagione è Hermoso (LORENZO PES, Teleradiostereo 92.7)

Dan Friedkin non viene più a Roma, Ryan sempre meno, qualche volta si è palesato Corbin ma che nel lato decisionale mi sembra al margine. Nell’ultimo biennio aspettavamo l’aereo dei Friedkin con un big, vedi Dybala poi Lukaku, oggi vedere qualcosa del genere ci sembra lunare (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

La Roma è una squadra quadrata, e non perdere mai è un segnale. Hai dimostrato di essere una squadra tenace, con dei limiti numerici, caratteriali, esecutivi ogni tanto in campo. Nel complesso si vede che è una squadra forte e può implementare i punti dell'anno scorsa, toccando quella quota che sembrava un miraggio ed è di 80 punti. Una cosetta in più a questo organico sarebbe carino darla (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Endrick vuole giocare. Il campionato italiano è diventato di seconda fascia, i giocatori vengono qua da noi a fare tirocinio. Dumfries all’Inter faceva la differenza, nel Real non gioca mai. Endrick è forte, qua troverebbe una collocazione. Sarebbe una bella sfida anche per lui trovare la titolarità in una squadra che sta andando molto bene… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio Pomeriggio, 104,5)

La questione per Endrick è una sola: deve giocare tanto. Mi domando se con Gasperini giocherebbe tutte le partite. Non ne sono certo. Sicuramente entrerebbe più in campo di quanto non faccia oggi al Real Madrid. Credo che il tecnico di Grugliasco lo vedrebbe sul centro-destra (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)