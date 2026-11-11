TORRI: "Endrick non è il giocatore che cerca la Roma. PES: "Il miglior fino ad oggi è stato Hermoso"Massimo Ascolto
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Como, paura per Robert Sanchez: incidente al Nürburgring con una Ferrari, auto distrutta ma portiere illeso
Attimi di paura per Robert Sanchez, portiere del Como in prestito dal Chelsea, rimasto coinvolto in un incidente sul circuito del Nürburgring, in Germania. Il portiere spagnolo era alla guida di una F...
Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"
Diego Tavano, procuratore, tra gli altri, di Edoardo Bove e Slim Bouaskar, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Roma, nel corso di "Quelli che la Roma". L'agente ha ripercorso l'addio di Bove all...
Lazio, tre settimane di stop per Sutalo e Nuno Tavares: entrambi dovrebbero esserci per il derby
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Josip Sutalo e Nuno Tavares, che hanno riportato problemi fisici durante la trasferta della Lazio a Napoli. I due calciatori biancocelesti si sono sottoposti...