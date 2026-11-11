Lazio, emergenza in vista del derby: Tavares e Sutalo in forte dubbio

Lazio in vista del13 dicembre. Non solo la Roma deve fare i conti con l'infermeria ma anche la squadra di Gattuso ha riscontrato problemi fisici dopo la trasferta di Arrivano notizie importanti da casain vista del derby della Capitale in programma il prossimo. Non solo ladeve fare i conti con l'infermeria ma anche la squadra diha riscontrato problemi fisici dopo la trasferta di Napoli

Come riportato dal quotidiano, Nuno Tavares e Josip Sutalo sono stati fermati da lesioni muscolari, dovendo così rinunciare alle convocazioni delle rispettive nazionali.

Il terzino portoghese rischia uno stop compreso tra le 3 e le 4 settimane. Per il centrale croato sono invece previsti per la giornata odierna gli esami strumentali decisivi per chiarire con precisione i tempi di recupero: la sua presenza per la stracittadina resta in forte dubbio e dipenderà dalle risposte del corpo durante la riabilitazione.

Filtra invece maggiore ottimismo, ma comunque sul filo del dubbio, per la situazione di Zaccagni: gli accertamenti per l'edema alla coscia avrebbero escluso lesioni di grave entità.

(Corsport)