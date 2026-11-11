Il ds giallorosso D'Amico alle 12:30 parlerà al Social Football Summit

Appuntamento di rilievo per la dirigenza giallorossa. Oggi alle ore 12:30, nell'ambito del Social Football Summit, tra gli ospiti più attesi figura il direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico, pronto a prendere la parola sul palco dell'Industry Stage. di rilievo per la dirigenza giallorossa. Oggi alle ore, nell'ambito del, tra gli ospiti più attesi figura il direttore sportivo della Roma,, pronto a prendere la parola sul palco dell'Industry Stage.

L'occasione si preannuncia interessante anche in chiave mercato e prospettive future: con la sessione invernale alle porte e una Roma protagonista in campionato, le parole del dirigente potrebbero regalare più di un indizio sui piani del club tra campo, sostenibilità e possibili ritocchi alla rosa di Gasperini. L'evento non sarà trasmesso in diretta.