Serie A, Napoli-Lazio 1-1: Frattesi porta avanti i biancocelesti, Pedraza firma l'autogol del pari

Serie A, Napoli-Lazio 1-1: Frattesi porta avanti i biancocelesti, Pedraza firma l'autogol del pariCampionato
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