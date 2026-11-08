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Serie A, Napoli-Lazio 1-1: Frattesi porta avanti i biancocelesti, Pedraza firma l'autogol del pari

Campionato
di Matteo Esposito
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Finisce 1-1 al Maradona tra Napoli e Lazio nella sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A.
A sbloccare la partita sono i biancocelesti al 28’ con Davide Frattesi, che porta avanti la squadra di Gattuso. Il Napoli reagisce nella ripresa e trova il pareggio al 48’, quando Pedraza devia nella propria porta il pallone che vale l’1-1. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio.
Un pareggio che interessa da vicino anche la Roma: la Lazio sale a 29 punti, mentre i giallorossi, dopo il 3-0 al Sassuolo, restano a quota 27 e quindi a sole due lunghezze dalla vetta. Il Napoli, invece, si porta a 15 punti. La classifica in alto può però cambiare ancora nel corso della giornata, con Inter-Como in programma alle 18.

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