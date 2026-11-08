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Notte da seconda: Gasp in italia si diverte con il super attacco

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Gasperini
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La partita della Roma contro il Sassuolo è stata più che altro un'esercitazione della fase offensiva (...). Risolta la pratica in mezz'ora, con il doppio vantaggio ottenuto grazie al gol di Hermoso e all'autorete di Walukiewicz, i giallorossi hanno gestito a piacimento (...). E oggi si piazzeranno comodamente sul divano per vedere cosa succede tra Napoli e Lazio e tra Inter e Como (...).
La buona notizia per Gasp abbraccia tutto il periodo recente, in cui la squadra si è dovuta confrontare con assenze pesanti senza risentirne. L'emergenza è passata e la Roma è sempre lassù, a guardare negli occhi chi vuole vincere lo scudetto.La media di quasi 3 gol a partita (...) ne esalta il potenziale offensivo.
I più pericolosi sono stati i difensori: Hermoso ha sbloccato la gara con un violento sinistro dopo una combinazione con Malen. (...) Pure il raddoppio, siglato nel giro di tre minuti, sottolinea la passività del Sassuolo. (...) La Roma, guidata da un ottimo Cristante, ha poi continuato a far girare la palla.
La situazione dei neroverdi è oggettivamente allarmante: (...) con la Roma è arrivata la quinta sconfitta di fila. (...) Resta da vedere se a gestire questo futuro sarà ancora Aquilani.
Nella ripresa, la terza rete l'ha realizzata Mora con un preciso destro dal limite dopo uno scambio con Malen. Dopo la sosta Malen avrà una grande voglia di gol e, al pensiero, Gasp già sorride.
(Gasport)
GasperiniRoma-Sassuolo

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