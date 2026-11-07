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Roma-Sassuolo, i convocati di Gasperini: c'è Konè. Out Mancini, Gollini e Dybala

Campionato
di FedericoL
kone
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A poche ore dalla sfida dell'Olimpico contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. Buone notizie per i giallorossi, con Manu Konè che torna a disposizione. Out Gianluca Mancini per un risentimento muscolare, così come Dybala, Svilar, Gollini e Rensch. Prima chiamata per il Primavera Maccaroni.
Portieri: Vasquez, De Marzi, Kilvinger
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Maccaroni, Arena
(asroma.com)
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