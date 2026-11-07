Calciomercato Roma: emissari arabi in Italia per Svilar

Calciomercato Roma: emissari arabi in Italia per SvilarMercato
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Serie A, il Bologna passa a Parma: 2-1 al Tardini. Decidono Theate e Orsolini
Il Bologna passa 2-1 sul campo del Parma nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa, rimasti in dieci al 9’ per l’espulsione di Ndiaye....
LIVE Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali. Koné subito titolare, Mora dal 1'
Tutto pronto allo Stadio Olimpico per Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A e ultima sfida prima della sosta per le nazionali. Calcio d’inizio alle 20:45. Sono ufficiali le s...
Paura dopo Cagliari-Frosinone: un tifoso dei padroni di casa cade dagli spalti
Paura dopo Cagliari-Frosinone, la partita che i padroni di casa di Pisacane hanno vinto per uno a zero. Secondo quanto riportato dal sito, mentre la squadra rossoblù si avvicinava alla curva un tifoso...