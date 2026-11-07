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Calciomercato Roma: emissari arabi in Italia per Svilar

Mercato
di R.P.
Svilar
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Fermo per un infortunio, ma dovrebbe tornare dopo la sosta, Mile Svilar secondo le informazioni riportate dal sito in questione ha dei corteggiatori da parte di alcuni club arabi.
Ci sarebbero degli emissari, in Italia, per prendere un portiere e per fare una richiesta di informazioni. E tra i nomi in lista c'è quello della Roma ma anche Maignan del Milan.
(Calciomercato.it)
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