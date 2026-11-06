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Bologna-Roma, il settore ospiti sarà giallorosso: spostata la partita di Basket tra la Virtus e il Partizan Belgrado

Biglietti
di Fabio D'Ascanio
settore ospiti roma 4
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I tifosi giallorossi potranno seguire la Roma nel match di Bologna in programma il prossimo 4 dicembre. Infatti, il match di basket tra la Virtus Bologna e il Partizan Belgrado è stato spostato a giovedì 3 dicembre. Una decisione legata all'ordine pubblico per evitare la concomitanza di due eventi sportivi nelle stesse ore.
I biglietti per il settore ospiti, però, non sono ancora disponibile. Ecco quanto riportato sul sito del club rossoblu: "Fino alla riunione dell'Osservatorio, i biglietti Ospiti non sono in vendita. I residenti nella regione Lazio potranno acquistare solo il settore ospiti e solo se possessori della Fidelity Card della Roma".
(bolognafc.it)

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