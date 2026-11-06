Robinio Vaz, non decolla l'esperienza con l'Hull City: l'attaccante mandato in U21

Non decolla l'esperienza inglese di Robinio Vaz. Il giocatore in prestito dalla Roma è stato escluso dalla rosa dell’Hull City per la partita contro l’Ipswich Town. Secondo quanto riportato da Hull Daily Mail, il tecnico Jovanovic ritiene che il giocatore non sia ancora pronto fisicamente a causa di una preparazione estiva ridotta. Per questo motivo l'attaccante è stato mandato con l’Under 21 per recuperare condizione.

(hulldailymail.co)