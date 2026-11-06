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Ostiamare: la serie "Radici" in onda su Sky dal 19 novembre (VIDEO)

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di FedericoL
Radici Locandina
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  Sono state presentate lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma le prime quattro puntate di Radici, la serie sul ritorno di Daniele De Rossi all'Ostiamare. Ora la serie sbarca anche in tv: dal 19 novembre infatti sarà disponibile su Sky Primafila.

APPENA ARRIVATO

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