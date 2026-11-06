Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: i giallorossi pensano ancora a Gittens

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: i giallorossi pensano ancora a GittensMercato
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Rodrigo Mora convocato dalla Nazionale maggiore del Portogallo
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Aquilani: "Berardi e Volpato non saranno a disposizione"
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Femminile, domani c'è Como-Roma: le parole di Piovani alla vigilia (VIDEO)
La Roma femminile domani gioca contro il Como in Serie A per rimanere in testa alla classifica a punteggio pieno. Alla vigilia ha parlato il tecnico Piovani. C'è un clima sereno, positivo, perché è ar...