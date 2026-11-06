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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: i giallorossi pensano ancora a Gittens

Mercato
di FedericoL
Gittens
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La Roma si muove in vista del mercato di gennaio. Oltre a Endrick, come scrivono dall'Inghilterra, torna di moda un'altra vecchia conoscenza. La Roma infatti è tornata a pensare all'ala del Chelsea Jamie Gittens, già sondato la scorsa estate. La concorrenza però non manca, con molti club in Europa e in Inghilterra che hanno mostrato interesse per il 22enne. I Blues sono disposti a farlo partire in prestito mantenendo comunque un'opzione per il futuro.
(teamtalk.com)
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