Grecia: Koulierakis convocato per le sfide contro Olanda e Serbia

Femminile, domani c'è Como-Roma: le parole di Piovani alla vigilia (VIDEO)

nov 06, 13:00

La Roma femminile domani gioca contro il Como in Serie A per rimanere in testa alla classifica a punteggio pieno. Alla vigilia ha parlato il tecnico Piovani. C'è un clima sereno, positivo, perché è ar...