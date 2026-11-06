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Grecia: Koulierakis convocato per le sfide contro Olanda e Serbia

Nazionali
di FedericoL
koulierakis
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C'è anche il giallorosso Kostas Koulierakis tra i convocati del ct Jovanovic per i prossimi impegni della nazionale greca. Gli ellenici se la vedranno contro l'Olanda il 13 novembre e contro la Serbia il 16 nelle sfide valide per la Nations League.

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