Serie A: Inter-Genoa 4-0. Poker dei nerazzurri che scavalcano la Roma al secondo postoCampionato
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Ferguson vede la luce dopo il calvario alla caviglia: "Ci siamo quasi". E sui social condivide uno scatto con la maglia della Roma
Un'unica stagione vissuta con la maglia della Roma in cui, nonostante le alte aspettative, non è riuscito a lasciare il segno. L'esperienza nella Capitale per Evan Ferguson si è conclusa, di fatto, do...
Lazio, Gattuso: "È da due mesi che mi chiedono della Roma. Sono sempre tre punti, non ci danno nessun bonus"
La Lazio vince ancora superando il Torino per 1-2 in trasferta. La squadra di Gattuso si porta così a quota 35 punti in classifica e resta salda al primo posto in classifica. Il tecnico biancoceleste...
Roma-Monza: i convocati di Juric
Domani alle ore 18 la Roma ospiterà il Monza dell'ex Ivan Juric allo stadio Olimpico. Match valido per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Il tecnico dei brianzoli ha diramato la lista d...