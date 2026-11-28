Ha rilasciato un'intervista alla Radio Massimo Bava, direttore sportivo ed ex dirigente del Torino. E ha svelato un retroscena su Gian Piero Gasperini

Bava ha raccontato che il tecnico sarebbe stato molto vicino alla panchina azzurra in passato, tanto che sarebbe stata già predisposta una bozza di contratto con il procuratore Claudio Mossio: "Con De Laurentiis si sono sfiorati a più riprese. Poi un matrimonio che non si è mai fatto".

Manna e il presidente avevano una sorta di ballottaggio. Poi alla fine riuscirono a convincere Conte" ha detto il dirigente. "Questo ve lo posso dire con certezza, era tutto già pronto. Addirittura c’era una bozza di contratto con il procuratore, l’avvocato Claudio Mossio. Avevano già fatto tutto". e il presidente avevano una sorta di ballottaggio. Poi alla fine riuscirono a convincere" ha detto il dirigente. "Questo ve lo posso dire con certezza, era tutto già pronto., l’avvocato Claudio Mossio. Avevano già fatto tutto".

(Radio Kiss Kiss Napoli)