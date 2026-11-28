Sky Sport Bobo Vieri. E ha parlato anche della Malen. Ha rilasciato un'intervista aBobo. E ha parlato anche della Roma , ma soprattutto di

Sulla vittoria dello scudetto l'ex attaccante si è espresso in questo modo: "Dico sempre Inter, perché secondo me è la squadra più completa del campionato. Però può succedere di tutto".

"Malen è molto forte, è veloce - ha continuato Vieri - molto bravo davanti alla porta. Si muove alla grandissima, va sempre in profondità. Per un centrocampista mandare uno in profondità è un po' più facile, c'è spazio. Lui va sempre dietro la difesa e Gasperini anche questa volta ha scelto bene. Sceglie bene il Gasp. Io ho detto che quest'anno avrebbe fatto dai 25 ai 30 gol in campionato. Quanti ne ha fatti? 12? Quindi può arrivare a 25-30, dai, vediamo".