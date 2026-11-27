Emanuele Lo Russo, 36 anni, è morto mercoledì insieme al collega Antonio Saccocia. Entrambi sono stati vittime di un attacco con droni in Kuwait mentre svolgevano una manutenzione del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate kuwaitiane. Le due vittime erano dipendenti di Rheinmetall Italia.

Emanuele Lo Russo, nato e cresciuto nella zona est di Roma, era un tifoso giallorosso. Amava la Curva Sud e ovviamente Francesco Totti: come foto profilo, infatti, aveva un'immagine con la maglia autografata della leggenda giallorossa. Il tifo romanista piange la sua scomparsa e nel match casalingo contro il Monza in programma domenica, l'Olimpico lo ricorderà con uno striscione.