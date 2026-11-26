Rodrigo Mora nel match di Champions League pareggiato per 2-2 contro il PSG. Il classe 2007 non è stato utilizzato da Gian Piero Gasperini ieri sera ma sta vivendo un periodo di forma ottimo in giallorosso ed è infatti reduce da quattro gol consecutivi in campionato. Con molta probabilità l'ex Porto troverà spazio nella partita di domenica in programma alle ore 18 all'Olimpico contro il Monza. Zero minuti in campo per. Il classe 2007 non è stato utilizzato da Gian Piero Gasperini ieri sera ma sta vivendo un periodo di forma ottimo in giallorosso ed è infatti reduce da quattro gol consecutivi in campionato. Con molta probabilità l'ex Porto troverà spazio nella partita di domenica in programma alle ore 18 all'Olimpico contro il Monza.

Il fantasista è ampiamente integrato all'interno del gruppo romanista e anche ieri sera durante il riscaldamento non è mancato l'affetto anche scherzoso dei suoi compagni di squadra. Durante il torello, infatti, Malen, Ghilardi, Cristante, Balerdi e Koulierakis hanno scherzato con Mora dandogli qualche 'buffetto' dietro la nuca. Una testimonianza di quanto sia unito il gruppo e di quanto entusiasmo ci sia soprattutto per gli ottimi risultati raggiunti in questa prima parte di stagione.