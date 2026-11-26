la Roma si tuffa nuovamente sul campionato di Serie A per proseguire il suo cammino eccellente e andare a caccia della vetta al momento occupata dalla Lazio di Gattuso. Gli uomini di Gian Piero Gasperini scenderanno in campo domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico per affrontare il Monza dell'ex Ivan Juric. Dopo il pareggio di assoluto prestigio in casa del PSG,al momento occupata dalla Lazio di Gattuso. Gli uomini di Gian Piero Gasperini scenderanno in campo domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico per affrontare il Monza dell'ex Ivan Juric.

A dirigere l'incontro sarà il fischietto della sezione di Cagliari Giuseppe Collu. L'arbitro, che sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Mondin , incrocerà per la terza volta in carriera la Roma. I primi due precedenti risalgono entrambi alla scorsa stagione quando Collu arbitrò il match vinto in trasferta alla seconda giornata sul campo del Pisa per 0-1 con il gol decisivo di Soulé. L'altro precedente risale allo scorso novembre nel successo casalingo per 2-0 contro l'Udinese.

Sono, invece, 6 i precedenti di Collu con i lombardi. Il bilancio recita tre sconfitte, due vittorie e un pareggio. L'unico incrocio in questa stagione è arrivato proprio allo stadio Olimpico contro la Lazio nel match perso dal Monza per 3-1. Tra i precedenti anche una partita che risale addirittura al 2016, quando il Monza affrontò il Sassuolo in Serie D. L'unico successo in trasferta dei brianzoli con il fischietto di Cagliari risale al 5 ottobre 2023 nel match terminato 1-3 in casa del Verona.

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