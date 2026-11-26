Roma-Monza a Collu: terzo incrocio in carriera con i giallorossi. Lo scorso anno sono arrivati i successi contro Pisa e UdineseFocus
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Roma, al Parco dei Principi un pareggio che vale 700mila euro: quasi 53 milioni incassati in Champions League
La Roma esce indenne e protagonista di una grande prestazione sul campo dei bicampioni d'Europa del PSG dell'ex giallorosso Luis Enrique. Una prova di forza importante da parte della squadra allenata...
ROMA-MONZA: arbitra Collu. Al VAR Camplone. Fabbri AVAR
Domenica alle ore 18 la Roma torna in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Monza dell'ex Ivan Juric. A dirigere il match sarà Giuseppe Collu. Il fischietto della sezione di Cagliari sarà coadi...
Hermostro
LR24.IT (A. CIARDI) - Hermoso 2024-25: -ecco perché a fine mercato sta ancora a parametro zero; -se era forte l'Atletico gli rinnovava il contratto; -ennesimo errore di quell'incapace di Ghisolfi; -an...