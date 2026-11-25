La Roma pareggia sul campo dei bicampioni d'Europa del PSG . Una grande prestazione da parte dei giallorossi che non si snaturano e ottengono un punto prezioso e prestigioso. Gian Piero Gasperini ha parlato al termine del match. Ecco le sue parole.

GASPERINI A PRIME

Perchè questa formazione?

“Volevo dare una chance importante a Castro e Malen sta giocando tanto sia con noi che con la nazionale”

Che ne pensa della prestazione? Luis Enrique ha detto “mamma mia la Roma come gioca..”

“Io potrei dire tanto di più su di lui. Abbiamo giocato contro una squadra fantastica. Devo dire che sono molto contento questa sera. Era una squadra che oltre tutto andava a mille e siamo riusciti a fare una prestazione che devo andare a rivedere.”

Rivedrà anche i calci d’angolo?

“È stato un peccato. Ne avevamo già presi tre dal Real. La partita era difficile ma eravamo in vantaggio. Non è quello il tipo di gol che dovevamo prendere.”

Sta creando una squadra vincente.

“Sono orgoglioso per lo spirito con cui giocano questi ragazzi, per la tenuta tecnica, atletica, fisica. Abbiamo saputo scalare sempre bene. Contro questi giocatori appena lasci un metro ti bruciano. Siamo riusciti invece a proporci con buona qualità”

Vorrebbe vedere qualcosa che non ha ancora visto?

“Siamo sulla strada giusta. Ci dobbiamo sempre porre qualche traguardo superiore. Dobbiamo essere orgogliosi di questa partita. Con il pensiero io vado già a domenica perché queste partite sono dispendiose e qualche giocatore ha finito in riserva. Ho visto prestazioni di alto livello da parte di molti giocatori. Per fortuna giochiamo domenica e non subito”

Hermoso dice che punta a tutto.

“È quello che vogliamo fare tutti e lui è un interprete straordinario per mentalità e qualità. Oggi ha avuto tre situazioni clamorose per fare gol, è stato straordinario.”

GASPERINI A SKY

Venite qui contro una squadra che ha vinto 2 volte la Champions, a prenderli altri.

"Sono sicuramente felice e orgoglioso dell prestazione. Era evidente che non ci saremmo snaturati difronte ai più forti, non solo per giocatori ma anche per varietà di schemi. Per me è stata importantissima. La rivedrò perché ci sono contenuti forti contro una squadra forte. Ci serviranno per andare avanti"

Valutazioni sulla formazione?

"Malen ha giocato tantissimo. Era anche per dare una chance a Castro e anche per farlo entrare nel secondo tempo quando le partite si decidono. Dybala anche perché veniva da un momento di infortuni. Ho messo in campo Pisilli che ha fatto una partita straordinaria. Se fossimo stati in gara sapevo sarebbe diventata decisiva. Loro hanno messo Dembele e la partita si accesa"

Vedendo la formazione ho pensato rinuncia alla Champions, mi rimangio tutto. Avete fatto tutto bene, molto belli.

"Grazie Capello, i tuoi complimenti sono ben accetti. Sono soddisfatto questa sera. Sapevo che c’era qualche rischio ma non per me. Ma perché vedo questi ragazzi in crescita. Se li superi come hai fatto stasera è una bella spinta per tutti"

Partita bellissima, siete stati emozionanti. Soulé è un altro giocatore, incisivo. Che tasti hai toccato?

"Intanto lui ad essere un giocatore forte è un ragazzo positivo che recepisce tutto per poter crescere. Ha 23 anni, relativamente giovane, nel periodo che può evolvere in modo notevole come sta facendo. È molto più completo di prima, oggi ha giocato a sinistra. Sta raggiungendo una maturità tecnica straordinaria. Sono felice per lui. Da un mese e mezzo due sta facendo qualcosa di oltre. Io posso cercare di aiutarli a tirare fuori il meglio delle loro qualità che sono tanti. Ha ragione Hermoso, non molliamo niente"

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Qual è il bilancio della prestazione dopo il test contro il PSG?

"Torno a casa molto contento: è stata una prestazione di grande valore, sia di squadra che a livello individuale, contro una squadra straordinaria e al momento indubbiamente la più forte, con giocatori di qualità e grande capacità di interscambiare i ruoli. Per noi è stato un test durissimo ma di qualità, perché siamo stati bravi nelle scalate, nei movimenti e nell'interpretare la partita. Sicuramente la rivedrò: ci sono contenuti importanti che ci serviranno per il prosieguo della stagione e da gare così si esce con morale alto e conoscenze superiori"

Quanto è importante aver conquistato anche un punto, a differenza delle gare contro Real Madrid e Manchester United?

"Ai fini della classifica contano anche i punti, magari fossero finite in pareggio anche le altre partite. Quello che è fondamentale resta la prestazione collettiva e individuale di tanti giocatori. Credo che questa gara rappresenti un bell'investimento per il futuro"

Dopo questa partita, le rivali in Serie A devono temere ancora di più la Roma?

"Il campionato è già abbastanza delineato, con un gruppo di squadre che vince molto ed è tutto allineato, e noi stiamo facendo bene come le altre. Resta la certezza che in quella lotta ci siamo anche noi"

Quali sono i motivi dietro le scelte di formazione iniziale? Ha pesato l'idea di avere più spinta nella ripresa?

"Sì, una motivazione è anche quella, oltre ad altre. L'unico vero cambio rispetto al solito è stato Castro al posto di Malen, oltre a Soulé. Malen arriva da tantissime gare tra campionato, compreso Parma, e le due partite in Nazionale, quindi mi stava bene utilizzarlo nel secondo tempo. Lo stesso vale per Dybala, che rientrava dopo un mese di fermo e aveva giocato un buon spezzone domenica scorsa: pensavo fosse più utile per lui entrare nella ripresa, con ritmi e distanze diverse rispetto al primo tempo. Per il resto ho visto prestazioni di alto valore sia da chi ha iniziato sia da chi è subentrato. Continuo a ripetere che in questo gruppo non ci sono titolari e riserve: chi va in campo gioca sentendosi protagonista"

Da partite come queste cosa si impara e quale consapevolezza resta per il campionato?

"Indubbiamente dà una bella spinta di convinzione e si impara molto, perché restano tanti spunti: per questo rivedrò bene la partita. A fine gara è stato bello dirci che è stata una bella partita. Dalla panchina non è facile avere questa sensazione, ma è stata diversa dal solito, con un primo tempo molto più compatta, corta e veloce e un secondo tempo un po' più allungata, in cui abbiamo avuto momenti per essere pericolosi e un paio di situazioni nel finale, che per fortuna sono finite così. Credo sia stata una gara importante e bella anche per chi l'ha guardata, e ci saranno situazioni utili pure per il campionato"

Com'è stato riaffrontare Luis Enrique dopo 15 anni e qual è il giudizio sulla prestazione di Pisilli?

"Pisilli penso abbia fatto una mezza maratona: è stato straordinario per qualità e per tutto. Sono felicissimo per lui, ero convinto che avrebbe fatto una buona partita, ma è andato oltre. Su Luis Enrique, sono passati davvero 15 anni? E diventato un allenatore vincente a tutti i livelli, ma per me le sue squadre hanno sempre espresso un calcio di valore. L'altra volta era finita 0-0, stavolta 2-2. Affrontare le sue squadre è sempre molto complicato, e questa volta lo è stato ancora di più"