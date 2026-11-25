VIDEO - La sorpresa di Gasperini sull'ultimo precedente con Luis Enrique: "Sono passati 15 anni? Ma veramente?"Coppe europee
📌😅 La sorpresa di mister Gasp quando gli dicono che l'ultima volta che aveva affrontato Luis Enrique era 15 anni fa: 'Ma veramente?!' #psgroma #asroma https://t.co/513GII0K5g— laroma24.it (@LAROMA24) November 25, 2026
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
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PSG-Roma, Soulé: "Il mio posto è a destra ma non ho problemi a giocare in qualsiasi ruolo. Sono molto contento, stiamo facendo un bel percorso"
Mati Soulé ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato per 2-2 in casa del PSG. Il talento argentino è stato autore di un'altra grande prestazione offrendo un assist al bacio...
Instagram, Pisilli dopo il pari con il PSG: "Golden punticino". Dybala: "Volevamo vincere, ma buon risultato". De Roon: "Orgoglioso di questo gruppo" (FOTO)
Arrivano sui social le reazioni dei giocatori della Roma dopo il pareggio per 2-2 conquistato al Parco dei Principi contro il PSG in Champions League. Sul proprio profilo Instagram, Niccolò Pisilli ha...
VIDEO - PSG-Roma: il saluto dell'ex Marquinhos ai tifosi giallorossi nel settore ospiti
Il capitano del PSG ed ex Roma, Marquinhos, non è stato utilizzato da Luis Enrique nel match pareggiato per 2-2 contro i giallorossi al Parco dei Principi. Il difensore brasiliano ha trascorso una sol...