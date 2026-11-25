La Roma ferma i bicampioni d'Europa del PSG al Parco dei Principi. La squadra allenata da Gasperini si conferma essere in una forma eccezionale e trova un punto pesante e di assoluto prestigio nella quinta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club.

Non sono mancate le parole di elogio anche dell'ex romanista e attuale tecnico dei francesi Luis Enrique che ha manifestato tutto il suo apprezzamento per il gioco della squadra di Gasperini. In conferenza stampa, il tecnico di Grugliasco è rimasto abbastanza sorpreso in merito all'ultimo precedente avvenuto tra lui e lo spagnolo: "Sono passati 15 anni? Mamma mia, ma veramente?".