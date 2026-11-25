Marten De Roon ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato per 2-2 contro il PSG. Un'altra grande prestazione dell'olandese che si conferma una garanzia per mister Gasperini. Ecco le sue parole. ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato per 2-2 contro il PSG. Un'altra grande prestazione dell'olandese che si conferma una garanzia per mister Gasperini. Ecco le sue parole.

Che serata, un gran segnale quello dato dalla Roma

"Usciamo orgogliosi e contenti della prestazione ma soprattutto con il risultato. Le prestazioni ci sono state ma con Real Madrid e Manchester non era arrivato il risultato. Oggi siamo riusciti a portare un punto a casa con la squadra più forte al mondo. Dopo il 2-1 ci potevamo sciogliere, invece abbiamo corso e difeso come matti. Mario è andato anche vicino al 3-2. Alla fine penso sia un risultato giusto ma che dà fiducia per la prossima partita"

Questo era l'esame di maturità che serviva alla Roma per capire a che livello era

"Abbiamo sofferto un pochino nel primo tempo dove abbiamo concesso troppo possesso palla a loro ma è normale perché sono veramente bravi però era importante cambiare il passo, di non giocare solo bene ma fare anche risultato perché è quello che conta. Fare risultato in casa del PSG ci dà qualcosa"

Sei stato grande protagonista dell'Atalanta di Gasperini che era una macchina perfetta. Quanto e cosa manca alla Roma?

"Ma credo che siamo sulla buona strada. Le prestazioni ci sono, in campionato stiamo viaggiando forte. Anche con l'Atalanta il primo anno in Champions abbiamo fatto fatica all'inizio poi siamo partiti. La Roma è sulla buona strada, la rosa è larga e si vede oggi che con un paio di cambi abbiamo fatto bene. La Roma deve avere come obiettivo quello di misurarsi con le più forti"

La Roma può sognare in grande?

"Devi sempre sognare. Però noi dobbiamo guardare partita dopo partita. Se sogni troppo non fai queste prestazioni. Dobbiamo concentrarci sulle prestazioni, sul migliorare ogni giorno e lo facciamo a Trigoria lavorando forte. Vediamo con calma, siamo ancora a novembre però dobbiamo essere fiduciosi dopo prestazioni così"

Poteva essere un rischio per voi non avere questa riprova dopo le partite contro Real e Manchester?

"Di solito lo vedi sempre le partite dopo e in campionato abbiamo reagito molto bene. Però per noi era importante fare risultato con una grande squadra. Anche noi dicevamo 'peccato perché meritavamo di più', ma alla fine meriti solo dopo i 90 minuti. Oggi possiamo proprio dire che abbiamo meritato questo punto"

La classifica è ancora aperta

"Certo, ci dobbiamo credere. Questa prestazioni ci dà fiducia. Mancano 3 partite, 9 punti, due in casa. Dobbiamo essere fiduciosi"

DE ROON A PRIME

Quanto sei stanco?

“Abbastanza, nello spogliatoio dicevo che non potevo stare troppo in piedi o sarei caduto. Loro sono una squadra fortissima, fanno tanti movimenti, però siamo stati bravi, molto aggressivi, abbiamo recuperato palloni. Dopo il 2-1 potevamo scioglierci, invece siamo stati bravissimi. Complimenti alla squadra, grande prestazione.”

È un passo avanti questa prestazione?

“È un passo avanti, questa è la squadra più forte d’Europa e del mondo. Dopo le prestazioni con Real e Manchester questa dà molta fiducia. Perché, al di là della prestazione, servono punti per andare avanti. L’abbiamo fatto e l’abbiamo meritato"