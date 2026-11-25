La Roma ottiene un punto prezioso e a dir poco prestigioso contro i bi campioni d'Europa in carica del PSG pareggiando per 2-2. Assoluto protagonista Mario Hermoso , autore del momentaneo 0-1. Lo spagnolo ha giocato una gran partita e sfiorato più volte la doppietta. Il difensore ha parlato nel post partita.

HERMOSO A PRIME

Questo risultato va bene alla Roma?

“Penso che serve. Per come la squadra ha giocato questa partita, contro una squadra che ha vinto le ultime due Champions, è tanta roba. Sappiamo cosa fare, non molliamo il nostro stile di gioco e la nostra mentalità. È un punto importante, peccato non portare i tre punti a casa.”

Non sei del tutto felice.

“Sì, ho mancato due situazioni per segnare. Ma la squadra continuava a essere là e a lottare in classifica, anche in campionato. È un buon momento per la roma, per la società e i tifosi che ci hanno sostenuti.”

Un altro gol preso su calcio d’angolo, che ne pensi? Lo scudetto è una possibilità?

“Per noi l’importante è continuare a crescere. Questa è una squadra che vuole lottare per tutto, abbiamo la mentalità e la qualità per farlo. Continuiamo con questa mentalità e con quello che il mister vuole. È la strada giusto. Sul calcio d’angolo, peccato. È una cosa che dobbiamo migliorare, perché ti cambia la partita. È un peccato”

HERMOSO A SKY

Le ragioni della tua crescita esponenziale è merito di Gasperini?

"Sì. Certo. Il mister è quello che ti dà fiducia di credere e di avere questa mentalità di non mollare. In nessun momento difficile. Questa mentalità è merito suo. Siamo felici di fare una cosa grande per una società come la Roma"

Il gol rappresenta un po’ il manifesto della filosofia di Gasperini.

"Sì, tutti conoscono quello che fa il mister. Questa è la sua identità, questo è il suo modo di giocare. Noi difensori abbiamo anche la possibilità di essere protagonisti. Sono molto felice di arrivare in uno stadio come questo e vedere una Roma che gioca in un modo speciale, anche senza paura. Siamo sulla strada giusta e continuiamo a fare grandi passi, che per noi sono importanti"

Cosa pensi del piano gara di Gasperini, che ha lasciato inizialmente fuori alcuni big come Malen, Dybala e Cristante, per poi inserirli nel finale?

"Tutti sono big. Questo siamo noi, la squadra è così e siamo messi nelle condizioni di essere tutti protagonisti. Sono tante le partite che dobbiamo giocare, quindi siamo tutti importanti. Donyell, Paulo e anche Bryan, tutti quelli che magari hanno giocato più minuti all’inizio del campionato, sono entrati con la mentalità giusta, anche per aiutare i compagni e portare a casa un risultato ottimo"

Hai fatto il centravanti prima del difensore?

"Ringrazio per le tue parole. Ma è una cosa che mi piace. Anche per come giocano i compagni davanti. Proviamo a fare questo tipo di giocate. Anche nell’allenamento. È un plus che si aggiunge a difensori che possiamo aiutare la squadra. Vedere anche una Roma solida con i ragazzi che aiutano anche la squadra. Sono felice di poter aiutare anche io così"