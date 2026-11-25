I giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontano i bicampioni d'Europa in carica dell'ex Luis Enrique. Al Parco dei Principi i giallorossi proveranno il colpaccio nel match valido per la quinta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club. Manca sempre meno alla super sfida tra PSG e Roma.. Al Parco dei Principi i giallorossi proveranno il colpaccio nel match valido per la quinta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club.

Tra i pali ci sarà Svilar, pronto a vivere una grande notte europea dopo aver saltato gli impegni contro Real Madrid e Manchester United. In difesa il trio sarà quello composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. In mediana pronti a sopresa De Roon e Koné. Sulle corsie laterali, con Rensch out, scelte quasi obbligate per Gasperini: pronti Molina a sinistra e Wesley a destra. La novità riguarda Pisilli. Il classe 2004 potrebbe venire utilizzato in posizione più avanzata. Davanti due punte Castro e Soulé, con Malen e Dybala in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Mayulu. A disp.: Chevalier, Bar, Lucas Beraldo, Marquinhos, Dembélé, Digne, Lucas Hernández, Godts, Dro Fernández, Zaïre-Emery, Boly, Ndjantou

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (C), N'Dicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Koné, Molina; Soulé, Pisilli; Castro A disp.: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Cristante, Malen, Dybala, Balerdi, Lulli, Rodrigo Mora, Ghilardi.​​​​​​​

PRIMO TEMP0

12' - Per rendere l'idea della personalità della Roma, in un'azione Hermoso, sulla trequarti, ha servito Mancini dentro l'area di rigore. Giallorossi in partita. Anche se il PSG sta alzando i ritmi.

7' - C'è la reazione del PSG, che porta alla conclusione di Nuno Mendes. Svilar è attento e blocca senza problemi.

5' - GOL ROMA: Grandissima azione di Soulé, che salta mezza difesa del PSG, arriva sul fondo, e la mette all'indietro dove c'è Hermoso, che tutto solo dentro l'area di rigore non può sbagliare. Roma avanti!

5' - Roma con personalità in questo avvio, che tiene i ritmi altissimi del PSG rispondendo colpo su colpo. Nonostante i cambi di Gasperini l'atteggiamento dei giallorossi non cambia.

3' - Prima sgasata a sinistra del PSG: Molina è in ritardo, Mayulu arriva dentro l'area e la mette in mezzo. In ritardo Ferran Torres nel cuore dei 16 metri.

1' - Iniziata la partita, il primo pallone lo muovono i giallorossi, stasera in maglia bianca.

Stanno entrando in campo le due squadre. Tutto pronto per il fischio d'inizio. Risuona l'inno della Champions League al Parco dei Principi. Abbraccio tra Gasperini e Luis Enrique nel sottopassaggio degli spogliatoi.

20:50: Il riscaldamento è finito. Tra poco in campo PSG e Roma.

A Parigi è tutto pronto: i tifosi del PSG iniziano a prepararsi per la coreografia nel momento in cui le squadre entreranno in campo. #AsRoma #PSGRoma https://t.co/hqbluzC1rm — laroma24.it (@LAROMA24) November 25, 2026

LIVE

20:23 - Ingresso del resto dei giallorossi in campo per il riscaldamento

🌧️ AS ROMA IN CAMPO! #ASRoma #UCL #PSGRoma https://t.co/7BsIyCbU0J — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2026

20:14 - Ingresso in campo per il riscaldamento dei portieri

19:35 - La Roma è arrivata al Parco dei Principi!