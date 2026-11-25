PSG nella quinta giornata di Youth League, Lorenzo ha raccontato il 2-1 che vale i sedicesimi di finale ai microfoni ufficiali del club. Decisivo con una doppietta sul campo delnella quinta giornata di Paratici ha raccontato ilche vale i sedicesimi di finale ai microfoni ufficiali del club.

Lorenzo, raccontaci i due gol.

"Innanzitutto sono contentissimo, non vedevo l'ora di giocare questa partita. Sono match bellissimi da giocare, contro un avversario di livello e in una location fantastica. Sul primo gol ho cercato di sfilarmi dietro al difensore, Samuele Carlaccini mi ha dato una grandissima palla, lo ringrazio tanto. Sul secondo sono stato bravo ad anticipare per colpire di testa su un altro bel cross di Mattia Guaglianone e sono felicissimo per questi due gol".

Oltre ai gol da voi giocatori offensivi è venuto un grande contributo alla fase difensiva.

"Siamo un blocco unico. Siamo una famiglia, un grande gruppo. Non è la prima partita che facciamo in questo modo e ne arriveranno tante altre. Siamo questi, ci vogliamo bene, lottiamo uno per l'altro. Anche se oggi c'erano in campo tanti giocatori offensivi ciò non significa che non dobbiamo dare una mano nella fase difensiva. Sappiamo difendere e quando c'è bisogno ci aiutiamo".

Ti diverti tanto a segnare in Youth League...

"Mi diverto sempre a segnare, sia in campionato sia in Youth League. Spero che ne arrivino tanti altri, consapevole del fatto che ogni gol è merito di tutta la squadra non solo di chi poi mette il pallone in rete".

È arrivata la qualificazione, quanto è stato importante questo percorso europeo finora?

"Partite contro squadre così forti, a prescindere dal risultato, ci fa crescere tanto. Sono avversari diversi rispetto a quelli che affrontiamo tutto l'anno. Stiamo crescendo, anche negli allenamenti che facciamo. È bello raggiungere questi obiettivi e condividere queste soddisfazioni tutti insieme".