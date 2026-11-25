Roma sta attirando grande attenzione nei Paesi Bassi. Nel corso della trasmissione Rondo su Ziggo Sport, Rafael van Der Vaart ha esaltato l'attaccante giallorosso spingendosi fino a un paragone importante. L'ottimo momento di Donyell Malen allasta attirando grande attenzione nei Paesi Bassi. Nel corso della trasmissionesuha esaltato l'attaccante giallorosso spingendosi fino a un paragone importante.

«Ho sempre detto che Malen ha potenzialmente il livello di Mbappé, solo che non riesce sempre a esprimerlo. Si vede che alla Roma si trova perfettamente a suo agio, e in quelle occasioni i palloni ti cadono proprio sui piedi. È un po’ una questione di fortuna, ma è in forma ed è un piacere guardarlo: è agile e veloce nei primi metri. Spero che continui così».

Gian Piero Gasperini e quello con la maglia dell'Olanda, dove il ruolo e i rifornimenti appaiono diversi. In studio si è discusso del divario tra il rendimento di Malen sotto la guida die quello con la maglia dell', dove il ruolo e i rifornimenti appaiono diversi.

«Nella nazionale olandese le cose sono ancora un po’ difficili: prima o poi dovrà pur succedere qualcosa, secondo me. Dobbiamo basare l’intero gioco su Malen? Lì non è né un centravanti né un’ala destra. Alla Roma è un po’ un centravanti libero, gioca in un ruolo libero, e replicare questo in nazionale è più difficile.«Questo aspetto deve davvero cambiare, perché Malen ha tutte le carte in regola per raggiungere davvero quel livello».