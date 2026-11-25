"Devo dire che lui è un giocatore molto duttile e questa io credo sia una grande risorsa. Lui ha giocato spesso a sinistra con me, un po' per necessità, un po' per convinzione, perché nella parte opposta ha fatto delle ottime gare". A poche ore dalla sfida di Champions League contro il PSG, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista a TNT Sports Brasil elogiando la crescita di Wesley

L'allenatore giallorosso ha poi evidenziato i progressi del laterale brasiliano anche nella propria metà campo: "Come ho detto prima, è un giocatore che è diventato bravo anche in fase difensiva. La partita con il Real Madrid è stata molto positiva, una marcatura su Vinicius, per dire, che era il suo connazionale. È un ragazzo che è ancora molto giovane perché ha solo 23 anni ma è in un'evoluzione veramente positiva e oggi credo che sia uno dei migliori al mondo".