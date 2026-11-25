Gasperini che sfida, al Parco dei Principi, i bicampioni d'Europa del PSG. Stasera, alle ore 21, andrà in scena il match valido per la quinta giornata della fase campionato della Champions League. La Roma arriva all'appuntamento con 4 punti ottenuti in altrettante partite e torna a giocare in Champions dopo la sconfitta esterna contro il Serata stellare per la Roma di Gian Pieroche sfida, al Parco dei Principi, i bicampioni d'Europa del. Stasera, alle ore, andrà in scena il match valido per la quinta giornata della fase campionato della. La Roma arriva all'appuntamento con 4 punti ottenuti in altrettante partite e torna a giocare in Champions dopo la sconfitta esterna contro il Manchester United arrivata ad inizio novembre.

DOVE VEDERE PSG-ROMA IN TV E STREAMING

PSG-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video, come da accordi sui diritti televisivi pattuiti tra broadcaster e UEFA. È possibile attivare l'app Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. I primi 30 giorni su Prime, una volta creato un nuovo account, sono gratis.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Torres

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Soulé; Malen

LE QUOTE

PSG-ROMA 1 X 2

EUROBET. 1.42 5.20 6.40

SNAI 1.40 5.25 6.20

PLANETWIN365 1.43 5.25 6.50

SISAL 1.40. 5.20 6.20