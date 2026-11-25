PSG. La Roma è ospite al Parco dei Principi dei bicampioni d'Europa guidati dall'ex giallorosso Luis Enrique. Si avvicina la sfida stellare di stasera contro il. La Roma è ospite al Parco dei Principi dei bicampioni d'Europa guidati dall'ex giallorosso Luis Enrique.

Sono 1500 i romanisti presenti al Parco dei Principi per la super sfida europea. I tifosi giallorossi si sono radunati al meeting point dedicato e successivamente hanno raggiunto lo stadio.

19:30 - Terminato il corteo dei romanisti che hanno raggiunto il Parco dei Principi

18:50 - Il corteo giallorosso prosegue in metro

🟡🔴 Il corteo giallorosso verso lo stadio prosegue in metro #ASRoma https://t.co/7MDFgCpwzB — laroma24.it (@LAROMA24) November 25, 2026

18:30 - È partito il corteo dei tifosi romanisti verso il Parco dei Principi.

🟡🔴 In corso il corteo giallorosso verso lo stadio #ASRoma https://t.co/dFFYHVlWo7 — laroma24.it (@LAROMA24) November 25, 2026

18:10 - Sono circa 300, per ora, i tifosi giallorossi presenti. La zona è presidiata da stewart e polizia locale.