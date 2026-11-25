PSG per 2-1 nel quinto turno di Youth League e conquista il pass per i sedicesimi di finale. Nel post gara, il tecnico Mattia ha commentato il successo ai canali ufficiali del club. La Primavera espugna il campo delpernel quinto turno die conquista il pass per i sedicesimi di finale. Nel post gara, il tecnico Scala ha commentato il successo ai canali ufficiali del club.

Mister, una vittoria importantissima e meritata.

"Dobbiamo fare tantissimi complimenti ai ragazzi. Hanno giocato benissimo e saputo soffrire. Avevamo contro una squadra di qualità e con un motore importante. Nel secondo tempo ci hanno messo sotto, come avevano fatto anche in alcuni momenti del primo tempo. Siamo stati bravissimi, non era facile venire qua e fare punti. Abbiamo perso anche Terlizzi, che è il nostro leader difensivo, durante il primo tempo. È entrato Dattilo, che è 2010 e ha fatto una partita secondo me mostruosa. Questa prova deve essere lo scalino in più che dovevamo salire per poter continuare a crescere".

È stato necessario cambiare qualcosa a partita in corso ma la squadra si è fatta trovare pronta.

"Verissimo, ci siamo riprogrammati bene. Credo sia stata premiata anche la scelta di giocare con due punte e due trequartisti, per cercare di ripartire, cosa che ci è successa soprattutto nel primo tempo. Nel secondo un po' meno, anche per la stanchezza. Sono molto soddisfatto dell'attitudine che tutti hanno messo in campo".

Questa partita ha dimostrato anche quanto tutto il gruppo è cresciuto. Ogni calciatore ci ha messo sia qualità sia ha dimostrato di sapersi sporcare le mani quando serviva.

"Questo significa che stanno venendo su calciatori sempre più completi. Quando ci si confronta con realtà di questo tipo bisogna stare in campo in questo modo. Ci siamo confrontati con giocatori che in Italia non ci sono, sia per potenziale tecnico, sia fisico. Questo percorso ci permette di misurarci con gente anche più brava di noi, ma è solo con il confronto con i più bravi che si cresce. È importantissimo fare questo tipo di competizione e, sì, anche sapersi sporcare le mani. Cosa che ci riesce un po' meno in Italia e dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista".

Questa vittoria ci proietta al secondo turno. Vuol dire che il primo obiettivo stagionale è stato centrato.

"Era quello che ci chiedeva la società e ne siamo molto contenti. Siamo passati attraverso partite dure, con avversari come Real Madrid, Manchester United e PSG. C'è grande orgoglio e grande soddisfazione. Ci tengo a ringraziare la società per tutto il supporto che ci ha fornito, anche oggi la presenza del direttore sportivo D'Amico in tribuna è particolarmente significativa. Riceviamo costantemente il supporto che ci serve, col direttore Massimo Margiotta in testa, e siamo molto contenti di poter dare questa soddisfazione europea alla famiglia Friedkin".