La Roma pareggia con il PSG: i francesi si fermano dopo 12 vittorie consecutiveCoppe europee
APPENA ARRIVATO
Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Instagram, Pisilli dopo il pari con il PSG: "Golden punticino". Dybala: "Volevamo vincere, ma buon risultato" (FOTO)
Arrivano sui social le reazioni dei giocatori della Roma dopo il pareggio per 2-2 conquistato al Parco dei Principi contro il PSG in Champions League. Sul proprio profilo Instagram, Niccolò Pisilli ha...
VIDEO - PSG-Roma: il saluto dell'ex Marquinhos ai tifosi giallorossi nel settore ospiti
Il capitano del PSG ed ex Roma, Marquinhos, non è stato utilizzato da Luis Enrique nel match pareggiato per 2-2 contro i giallorossi al Parco dei Principi. Il difensore brasiliano ha trascorso una sol...
PSG-Roma, DE ROON: "Usciamo orgogliosi e contenti. Dopo il 2-1 ci saremmo potuti sciogliere e invece abbiamo corso come matti"
Marten De Roon ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato per 2-2 contro il PSG. Un'altra grande prestazione dell'olandese che si conferma una garanzia per mister Gasperini. Ecco le sue...