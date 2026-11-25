La Roma arresta il cammino del PSG. I giallorossi ottengono un punto di assoluto prestigio contro la squadra vincitrice delle ultime edizioni della Champions League . Al Parco dei Principi termina 2-2, con le reti di Hermoso e Malen per la squadra di Gian Piero Gasperini.

I capitolini hanno arrestato il cammino della formazione di Luis Enrique, reduce da 12 successi consecutivi tra campionato e Champions League. Non solo, perché a dare ulteriore risalto, qualora ce ne fosse bisogno, al risultato della Roma c'è il rendimento in termini di gol del PSG. La squadra francese in queste 12 partite non ha solo vinto ma dominato, realizzando ben 20 gol per una media di 5 a partita.