Domenica alle ore 18 la Roma torna in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Monza dell'ex Ivan Juric. A dirigere il match sarà Giuseppe Collu. Il fischietto della sezione di Cagliari sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Mondin. Quarto ufficiale sarà Ferrieri Caputi. Al VAR Camplone, mentre è stato designato Fabbri come AVAR.

Roma-Monza 29/11/2026 h18

Arbitro: Collu

Assistenti: Passeri-Mondin

Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Camplone

AVAR: Fabbri

(aia-figc.it)