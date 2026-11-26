Nuno Mendes ha parlato in zona mista al termine del match terminato per 2-2 tra PSG e Roma. Il terzino sinistro portoghese ha elogiato i giallorossi e fatto un analisi della partita. Ecco le sue parole: "Ci sono squadre che in futuro proveranno a giocare in questo modo e noi saremo pronti. Sappiamo già cosa dobbiamo fare per tutti i 90 minuti. Loro hanno creato molti problemi alla nostra squadra, ma penso che in alcuni momenti siamo riusciti a superare la loro pressione. Ci sono stati anche momenti in cui loro sono riusciti a trovare spazi, a riconquistare il pallone e a metterci in difficoltà. È stata una delle squadre più difficili da affrontare".

Mendes ha poi ribadito l'entità della squadra: "Abbiamo un nostro modo di giocare e non cambiamo mai. Loro lo hanno analizzato bene, così come noi avevamo studiato la Roma, ma sono riusciti comunque a crearci molti problemi. Ci sono partite in cui non possiamo essere sempre al nostro meglio, ma continuiamo comunque a provarci".