Il #Napoli sta per chiudere l’operazione #Cacciamani. L’accordo con il Torino è praticamente ad un passo e sarà formalizzato nei primissimi giorni del mercato di gennaio. Al club granata dovrebbe andare una cifra vicina ai 25 milioni di euro più alcuni bonus legati alle presenze del giocatore in maglia azzurra. Accordo totale anche tra il diesse #Manna e l’agente del giocatore, Luca Ariatti. Come vi avevo anticipato il 15 novembre, il direttore sportivo è convinto di aver messo le mani su un esterno che può diventare titolare della fascia mancina per lunghissimi anni, come già fatto per la corsia opposta con Favasuli. Il ragazzo marchigiano, appena 19 anni, è un autentico jolly. Cacciamani, 175 cm di altezza, destro naturale, si esprime al massimo a tutta fascia come quinto, ma può essere sicuramente impiegato anche in una linea a quattro, sia con compiti difensivi che più offensivi, con un maestro come Spinazzola a fargli da chioccia da gennaio e per l’intera prossima stagione. 🎶 #NoteAzzurrissime, il Napoli raccontato da Antonello Perillo su Rai Radio Live Napoli