Robinio Vaz prelevandolo dal Marsiglia. Un acquisto certamente fatto in ottica futura ma anche per il presente considerando l'elevato costo del cartellino. Il classe 2007 nella seconda parte della scorsa stagione non ha mai convinto Gian Piero Gasperini trovando pochissimo spazio. Lo scorso gennaio la Roma investì 25 milioni di euro perprelevandolo dal Marsiglia. Un acquisto certamente fatto in ottica futura ma anche per il presente considerando l'elevato costo del cartellino.

Dopo un' estate trascorsa nella Capitale, negli ultimi giorni di mercato il club giallorosso ha optato per cederlo in prestito: il francese si è trasferito al Hull City con la formula del prestito con diritto di riscatto. 2 milioni per il prestito e 30 per l'eventuale riscatto. Vaz, però, in Inghilterra è fuori dai radar dell'Hull City. L'attaccante non trova spazio e come riportato dal portale, il club inglese non solo non prende in considerazione l'eventuale acquisto ma valuta l'interruzione anticipata del prestito. Anche la Roma non è soddisfatta della situazione: Vaz non sta trovando spazio e il suo valore inevitabilmente non cresce. È probabile, quindi, che a gennaio venga effettuato un altro prestito.

(tuttomercatoweb.com)