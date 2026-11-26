IL TEMPO (L. PES) - Nessuna lezione dai maestri. La Roma
torna da Parigi con un punto e l'orgoglio di una prestazione ancora una volta importante in Champions, stavolta dal primo al novantesimo. Contro i bi-campioni d'Europa finisce 2-2 col vantaggio giallorosso, un pari evitabile su corner e i rigori di Dembele e Malen, partiti dalla panchina. La pioggia incessante del Parco dei Principi non toglie lo spettacolo di una partita dall'intensità elevatissima e con tanta attenzione. Qualche cambio più del previsto per Gasperini
che toglie dalla contesa Cristante, Malen e Dybala
dal primo minuto affidandosi a De Roon in mediana, Pisilli in trequarti e il duo argentino Castro-Soulé. La Roma comincia forte al Parco dei Principi e dopo cinque minuti è già in vantaggio. Recupero alto del solito Hermoso che poi segue la serpentina di Soulé
, rapido e preciso e servire il difensore tutto solo nell'area parigina. Palla alle spalle di Safonov e Roma avanti a Parigi. Il solito pressing della squadra di Gasperini mette parecchio in difficoltà l'uscita dal basso del Psg
, che ci mette un po' ad enrare in partita. Le soluzioni più efficaci per Luis Enrique sono le cavalcate dei due esterni bassi Hakimi e Mendes. Man mano i francesi prendono confidenza e la Roma abbassa di conseguenza il baricentro. Il pareggio, però, arriva nel modo più beffardo. Calcio d'angolo di facile lettura battuto da Mayulu, che pesca sul primo palo Zabarny lasciato indisturbato da Soulé e N'Dicka. Nessun cambio a inizio ripresa dove dopo due minuti per poco Hermoso non trova il bis dopo una bella combinazione Soulé-Wesley, ma lo spagnolo ha calciato alto. Vicino al raddoppio anche Pisilli dopo una bella azione personale ma Safonov è reattivo sulla conclusione forte ma centrale. La palla scoperta in profondità pesca Hakimi che brucia Wesley ingenuo poi nell'atterrarlo. Calcio di rigore per il Psg con Dembele che spiazza Svilar e completa la rimonta francese. Arrivano i primi cambi di Gasp: dentro Cristante e Dybala per Koné e Castro. Altre due sostituzioni con gli ingressi di Ghilardi e Malen per Molina e Mancini, che già ammonito aveva rischiato già il doppio giallo. Protesta la Roma per un tocco di mano di Vitinha sul tiro di Soulé, sul ribaltamento di fronte Svilar compie un miracolo su Dembele. Ma l'arbitro viene richiamato al monitor e concede calcio di rigore. Malen
spiazza Safonov e rimette il risultato in parità. Il Psg si ributta in avanti ma la Roma resta lucida e per poco non torna in vantaggio ancora con Hermoso pescato in area da Dybala, lo spagnolo la spara alta. L'ultima carta dalla panchina è Lulli per Soulé, stremato dopo una grande partita. Hakimi e Dembele mettono paura nel recupero. Il fischio finale stavolta è più dolce rispetto all'ultima delusione di Manchester. I cinque punti dopo cinque giornate consentono alla Roma di guardare all'ultimo terzo di appuntamenti con un cauto ottimismo. Sporting e Lille
in casa con in mezzo la trasferta di Atene, cinque punti dovrebbero bastare ma della trasferta nella ville lumière resta e anzi aumenta la consapevolezza che i giallorossi hanno raggiunto un livello alto di competizione. Ora testa al Monza.