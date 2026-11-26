"Comunque non è un caso se le uniche due partite perse dalla Roma quest'anno siano quelle giocate in Champions contro Mancheter United e Real Madrid: nonostante due partite di assoluto rispetto, quando il livello si alza in automatico aumentano i problemi. Ma il segnale di crescita collettivo è evidente", scrive Tiziano Carmellini sulle colonne de Il Tempo. Così invece Fabio Licari de La Gazzetta dello Sport: "Per una volta i giallorossi rimontano invece di essere ribaltati. E che rimonta: contro i due volte campioni d'Europa reduci da quattro successi di fila. La Roma aveva pagato dazio con il Fenerbahqe (da 1-0 a 1-1), il Real Madrid (da 3-1 a 3-4) e lo United (da 2-0 a 3-2). Il film è sembrato ripetersi" Dopo l'ottimo pareggio in casa del PSG , sui quotidiani si analizza la prestazione giallorossa.scrivesulle colonne de Il Tempo. Così invecede La Gazzetta dello Sport:

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Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

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F. LICARI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

(...) Per una volta i giallorossi rimontano invece di essere ribaltati. E che rimonta: contro i due volte campioni d'Europa reduci da quattro successi di fila. La Roma aveva pagato dazio con il Fenerbahqe (da 1-0 a 1-1), il Real Madrid (da 3-1 a 3-4) e lo United (da 2-0 a 3-2). Il film è sembrato ripetersi quando, in vantaggio con Hermoso, erano arrivati i due gol parigini. Poi il rigore e il 2-2 merita-tissimo. Roma 25' con soli 5 punti ma, tra Sporting e Lilla (in casa) e Aek ad Atene, si potrebbe anche arrivare a quota 14. Gli ottavi diretti sono una chimera: ma i playoff sono alla portata di chi ha giocato alla pari con le due in testa alla classifica e ieri non ha più ceduto nel finale. (...)

S. AGRESTI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

(...) Per una volta la Roma è riuscita a non sprecare quanto costruito contro una grande d'Europa. Il Real a Roma ha ribaltato L'1-3 trasformandolo in 4-3, Io United a Manchester ha recuperato da 0-2 fino a prevalere 3-2. Due imprese sfiorare, due vittorie buttate. C'è stato li timore che a Parigi accadesse lo stesso quando i francesi hanno rimontato l'I-0 di Hermoso, invece lo Roma ha avuto la forza di andare a prendersi un pari giusto e importante perché trasforma in energia positiva la possibile frustrazione di un'altra gara persa nello stesso modo delle precedenti. Nota a parte per Soulé, che Gasp sta trasformando da talento discontinuo in campione di livello internazionale. A Parigi ha messo sul piede di Hermoso la palla del gol e ha conquistato il rigore del pareggio. Ormai è evidente, è sbocciata una stella (...)

A. BOCCI - CORRIERE DELLA SERA

(...) Ma il 2-2 coraggioso della Roma al Parco dei Principi contro il Psg, la squadra più bella del reame, che ha vinto le ultime due edizioni e le prime 4 sfide di questa, è un segnale di speranza per le prossime, decisive, tre giornate. Come il pari del Napoli a Manchester. Gasperini e Allegri oggi sarebbero fuori anche dai playoff, ma hanno le armi per risalire. Il meraviglioso Como di Fabregas resiste al terzo posto, un traguardo insperato, però prendersi 4 punti tra Betis, Psg e Barcellona per andare direttamente agli ottavi è complicato quanto essere arrivato sin lassù.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

A testa alta contro i Campioni d'Europa del Psg e a casa loro. Sì, vero, Luis Enrique aveva assenze pesanti da fronteggiare ma questo fa parte del gioco e poco toglie alla serata della Roma di Gasperini a Parigi. Parte forte, poi si blocca, soffre il ritorno del Psg e, pur chiudendo il primo tempo sull'1-1, non riesce a fermare l'onda parigina che la travolge e va sotto. Ma non molla, resta in partita e nel finale la pareggia con merito grazie al gol dal dischetto del solito Malen che sale a quota 17 reti tra campionato e coppa. La sensazione fin qui era che la squadra di Gasperini riuscisse a giocare (seppur a tratti) un gran calcio anche in Europa ma che, a differenza del campionato, sentiva poi il peso della competizione e tendeva a calare. Almeno così era successo finora, ma ieri sera i giallorossi sembrano esser riusciti a invertire questa tendenza che forse sarebbe troppo chiamare «timore referenziale». Comunque non è un caso se le uniche due partite perse dalla Roma quest'anno siano quelle giocate in Champions contro Mancheter United e Real Madrid: nonostante due partite di assoluto rispetto, quando il livello si alza in automatico aumentano i problemi. Ma il segnale di crescita collettivo è evidente e se una serata spettacolare come quella giocata ieri sera te la aspetti da un giocatore di qualità ed esperienza come Hermoso, la risposta dei giovani (Pisilli e Lulli su tutti, ma anche Ghilardi nel finale) è stata a dir poco sorprendente. Eppoi Soulé che non finisce mai di stupire: c'è scritto bello grosso il suo nome sul vantaggio giallorosso realizzato ancora una volta da Hermoso. Svilar? Una garanzia, bentornato! Un passo indietro per Koné dal quale ci si aspettava qualcosa di più, ma non tutte le ciambelle riescono col buco e Gasp nella ripresa lo ha cambiato proprio con Cristante: una garanzia. E ora testa al campionato, anche se Gasperini non ha mai smesso di pensarci: la rinuncia di Dybala, Malen e Cristante per la sfida di Parigi (messi solo a partita in corsa) spiegano le attuali priorità del tecnico giallorosso che di rinunciare alla rincorsa per la vetta non vuole rinunciare.