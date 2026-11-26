La Roma esce dal Parco dei Principi a testa alta, con un 2-2 vitale anche per la classsifica. Migliore per distacco Mario Hermoso: "Ci sarebbe un universo da raccontare. Oltre al gol, marcature, recuperi, contrasti, trame di gioco. Il più bravo a difendere, il più pericoloso ad attaccare. Ma come fa?" (Corriere dello Sport). Bene anche Mati Soulè: "Pregevole lo slalom da cui nasce il gol, dove si prende gioco di 5 avversari. E poi crea pericoli in serie" (La Gazzetta dello Sport). Il peggiore è Santiago Castro: "Un pesce fuor d'acqua, fatica ad incidere in area di rigore avversaria e non riesce quasi mai a far salire la squadra" (Il Messaggero)

ùMEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Corriere della Sera)

Svilar 6,83

Mancini 6,00

Ndicka 6,33

Hermoso 7,50

Molina 5,83

De Roon 6,75

Koné 6,08

Wesley 5,91

Soulè 7,00

Pisilli 6,75

Castro 5,16

Cristante 6,50

Dybala 6,41

Malen 6,46

Ghilardi 6,20

Lulli ng

Gasperini 7,00

________________

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 7,5

Molina 5,5

De Roon 7

Koné 6,5

Wesley 6

Soulè 7,5

Pisilli 6,5

Castro 5,5

Cristante 6,5

Dybala 6,5

Malen 7

Ghilardi 6

Lulli 6

Gasperini 7,5

__________________

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Molina 5,5

De Roon 6,5

Koné 6

Wesley 5,5

Soulè 7

Pisilli 6,5

Castro 5

Cristante 6,5

Dybala 6,5

Malen 6,5

Ghilardi 6,5

Lulli 6

Gasperini 7

_______________

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 8

Molina 6

De Roon 7,5

Koné 6,5

Wesley 6

Soulè 7,5

Pisilli 7

Castro 5

Cristante 7

Dybala 7

Malen 7

Ghilardi 6,5

Lulli ng

Gasperini 7,5

_______________

IL TEMPO

Svilar 7

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Hermoso 8

Molina 5,5

De Roon 7

Koné 5

Wesley 6

Soulè 7

Pisilli 7

Castro 5,5

Cristante 6,5

Dybala 6,5

Malen 7

Ghilardi 6

Lulli 6

Gasperini 7,5

_______________

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 7

Molina 5,5

De Roon 6,5

Koné 6

Wesley 6

Soulè 7,5

Pisilli 7

Castro 5

Cristante 6,5

Dybala 6

Malen 7

Ghilardi 6

Lulli ng

Gasperini 7

_____________

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Mancini 5,5

Ndicka 6

Hermoso 7

Molina 5,5

De Roon 6

Koné 6,5

Wesley 6

Soulè 7

Pisilli 6,5

Castro 5

Cristante 6

Dybala 6

Malen 6,5

Ghilardi ng

Lulli ng

Gasperini 7