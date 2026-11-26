Ieri sono partiti a sorpresa dalla panchina, ma domenica saranno al loro posto. Dal via, contro il Monza. Per vincere ancora e dare l'assalto alla vetta, Gasperini contro i brianzoli si affiderà proprio aChe ieri, comunque, a modo loro la partita l'hanno cambiata anche in corsa. (...) Sulla destra, invece, spazio ad Emanueleche dovrebbe prendere il posto di Molina. Infine in difesa dovrebbe partire dal via, che al Parco dei Principi ha giocato un finale di gara apprezzabile, distinguendosi anche per il salvataggio su Fabian Ruiz. (...)