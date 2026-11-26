Il solito Malen e una Roma chic fermano il PsgLa penna degli Altri
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Psg-Roma: la moviola dei quotidiani. Nyberg non vede il braccio di Vitinha, prestazione sufficiente
Luci e ombre nella prestazione dell'arbitro Nyberg in PSG-Roma. Metro di giudizio sempre corretto, giusto il calcio di rigore per i francesci, non vede quello dei giallorossi (poi corretto dal Var). U...
IL PUNTO DEL GIOVEDÌ - LICARI: "Per una volta la Roma rimonta invece di essere ribaltata" - CARMELLINI: "Il segnale di crescita collettivo è evidente"
Dopo l'ottimo pareggio in casa del PSG, sui quotidiani si analizza la prestazione giallorossa. "Comunque non è un caso se le uniche due partite perse dalla Roma quest'anno siano quelle giocate in Cham...
VIDEO - La sorpresa di Gasperini sull'ultimo precedente con Luis Enrique: "Sono passati 15 anni? Ma veramente?"
La Roma ferma i bicampioni d'Europa del PSG al Parco dei Principi. La squadra allenata da Gasperini si conferma essere in una forma eccezionale e trova un punto pesante e di assoluto prestigio nella q...