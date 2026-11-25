Nel prepartita di PSG-Roma
di Champions League, Prime Video
ha riservato una sorpresa a Emanuele Lulli
,ripercorrendo il suo percorso dalle strade di Palestrina
e dalle giovanili dell'US Palestrina
fino alla prima squadra giallorossa, tra il debutto del 24 agosto contro la Fiorentina, il primo gol del 17 ottobre contro il Genoa e l'idolo Achraf Hakimi
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In collegamento in diretta, il fratello Gabriele ha ripercorso l'infanzia insieme e le tappe recenti del giallorosso:
"Mezz'ora prima della partita sono uscite le formazioni e ho detto "ma sicuro gioca mio fratello?". La sensazione è stata wow. Abbiamo quasi fatto saltare casa. Da piccoli papà aveva montato una porta e ci divertivamo a giocare 1vs1, all'inizio vincevo io ma crescendo è migliorato e la palla io non l'ho più vista. Una volta eravamo a Ciampino, a un torneo con la mia squadra di 2004: c'era anche lui. Veniva ogni volta a vedermi giocare. Se adesso calca i campi di Serie A me lo prendo anche io il merito. Attaccava, difendeva... come oggi con Gasperini. Quando andavamo a scuola, io facevo la quinta elementare e lui la seconda, prima di entrare passavamo in piazza a giocare prima della campanella che decretava il triplice fischio. Mi scenderà una lacrimuccia quando indosserà la maglia della Nazionale, il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a pallone. Il suo primo gol? I miei zii hanno pianto, io ho avuto i brividi in tutto il corpo. L'Old Trafford lo vedevamo solo in tv, dalla Play Station: vederlo lì è stato eccezionale e, da fratello, ero pieno d'orgoglio. Nel Psg gioca uno dei suoi idoli, Hakimi, a cui si ispira molto. Ha caratteristiche simili, ovviamente proporzionate".
Alla sorpresa hanno partecipato anche diverse figure della sua Palestrina, città in cui è nato e cresciuto calcisticamente nell'US Palestrina. L'ex allenatore Roberto Tota ha ricordato l'emozione del debutto in Serie A: "Tagliavo l'erba in giardino, sono andato a vedere la formazione e l'ho visto: ho pensato "wow, ce l'ha fatta, è arrivato"". Sulla stessa lunghezza d'onda Pierpaolo Torresan, che lo ha allenato da bambino: "In campo comandava, c'era qualcosa di diverso: aveva 7 anni ma uno sguardo da adulto. In quelle categorie non devi insegnare il ruolo, ma come muoversi; le qualità ci sono, poi si devono allineare i pianeti".
Un ricordo affettuoso è arrivato anche dall'ex direttore generale del club Gennaro Palazzino
— "Quando lo accompagnavo al Tor Tre Teste e alla Roma si metteva dietro in macchina con mio figlio davanti: mi giravo e vedevo un pulcino con due occhi sempre sorridenti, noi prenestini lo spingeremo più in alto possibile"
— e dall'assessore comunale Manuel Magliocchetti
, che ha sottolineato il legame con il territorio: "Viene fuori soprattutto la sua umiltà, c'era grande entusiasmo per un ragazzo con gli occhi buoni che da piccolo giocava nel nostro centro storico"
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