PSG-Roma di Champions League, Prime Video ha riservato una sorpresa a Emanuele Lulli,ripercorrendo il suo percorso dalle strade di Palestrina e dalle giovanili dell'US Palestrina fino alla prima squadra giallorossa, tra il debutto del 24 agosto contro la Fiorentina, il primo gol del 17 ottobre contro il Genoa e l'idolo Achraf Hakimi. Nel prepartita didi Champions League,ha riservato una sorpresa a,ripercorrendo il suo percorso dalle strade die dalle giovanili dell'fino alla prima squadra giallorossa, tra il debutto del 24 agosto contro la Fiorentina, il primo gol del 17 ottobre contro il Genoa e l'idolo

In collegamento in diretta, il fratello Gabriele ha ripercorso l'infanzia insieme e le tappe recenti del giallorosso:

"Mezz'ora prima della partita sono uscite le formazioni e ho detto "ma sicuro gioca mio fratello?". La sensazione è stata wow. Abbiamo quasi fatto saltare casa. Da piccoli papà aveva montato una porta e ci divertivamo a giocare 1vs1, all'inizio vincevo io ma crescendo è migliorato e la palla io non l'ho più vista. Una volta eravamo a Ciampino, a un torneo con la mia squadra di 2004: c'era anche lui. Veniva ogni volta a vedermi giocare. Se adesso calca i campi di Serie A me lo prendo anche io il merito. Attaccava, difendeva... come oggi con Gasperini. Quando andavamo a scuola, io facevo la quinta elementare e lui la seconda, prima di entrare passavamo in piazza a giocare prima della campanella che decretava il triplice fischio. Mi scenderà una lacrimuccia quando indosserà la maglia della Nazionale, il sogno di ogni ragazzo che inizia a giocare a pallone. Il suo primo gol? I miei zii hanno pianto, io ho avuto i brividi in tutto il corpo. L'Old Trafford lo vedevamo solo in tv, dalla Play Station: vederlo lì è stato eccezionale e, da fratello, ero pieno d'orgoglio. Nel Psg gioca uno dei suoi idoli, Hakimi, a cui si ispira molto. Ha caratteristiche simili, ovviamente proporzionate".

Alla sorpresa hanno partecipato anche diverse figure della sua Palestrina, città in cui è nato e cresciuto calcisticamente nell'US Palestrina. L'ex allenatore Roberto Tota ha ricordato l'emozione del debutto in Serie A: "Tagliavo l'erba in giardino, sono andato a vedere la formazione e l'ho visto: ho pensato "wow, ce l'ha fatta, è arrivato"". Sulla stessa lunghezza d'onda Pierpaolo Torresan, che lo ha allenato da bambino: "In campo comandava, c'era qualcosa di diverso: aveva 7 anni ma uno sguardo da adulto. In quelle categorie non devi insegnare il ruolo, ma come muoversi; le qualità ci sono, poi si devono allineare i pianeti".