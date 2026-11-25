PSG-Roma, GASPERINI: "Affrontiamo la squadra più forte ma abbiamo le nostre caratteristiche. Siamo arrivati a giocarci queste partite, perché cambiare?"Interviste Partita
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
PSG-Roma: i francesi fanno la doppia coreografia a tema gladiatori e impero (FOTO)
Prima dell'inizio della partita, i tifosi del PSG hanno deciso di fare una doppia coreografia. Sia da una parte che dall'altra infatti, nelle due Curve, i tifosi hanno deciso di utilizzare lo stesso t...
PSG-Roma, le scelte di formazione di Gasperini: nessun allarme, turnover e mosse tattiche in vista del Monza
È definita la formazione della Roma per la sfida di Champions League al Parco dei Principi contro il PSG. Nessun allarme infortuni né emergenze: le novità nell'undici titolare rispondono a scelte tatt...
Una sorpresa per Lulli prima di PSG-Roma: il racconto del fratello e il retroscena su Hakimi
Nel prepartita di PSG-Roma di Champions League, Prime Video ha riservato una sorpresa a Emanuele Lulli,ripercorrendo il suo percorso dalle strade di Palestrina e dalle giovanili dell'US Palestrina fin...