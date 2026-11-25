Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Prime a pochi minuti dal match europeo di Champions League contro il PSG. Ecco le sue parole prima del big match contro i bicampioni d'Europa.

Per mettere in difficoltà il PSG dovete essere più coraggiosi o intelligenti?

"Non bisogna farci mancare niente e fare tutto al meglio. Siamo in casa della squadra più forte"

Siamo in casa della squadra più forte al mondo. Vedremo la stessa Roma?

"Noi abbiamo le nostre caratteristiche, abbiamo fatto il nostro percorso. Siamo arrivati a giocarci queste partite sembra assurdo cambiare, no? Di solito si cambia quando si va male"

Dybala non giocherà dall'inizio?

"Mancano 10 minuti e ci sarà la formazione"