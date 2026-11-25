Mile Svilar ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida stellare di Champions League contro il PSG. Ecco le parole del portiere giallorosso.

La tua prima impressione arrivato allo stadio

"Bella partita da giocare, sono per queste partite che facciamo il percorso da bambini. Siamo orgogliosi di essere qua però proveremo a giocare la nostra partita"

Il tuo percorso è stato più complicato ultimamente

"C'è stato questo piccolo problema. Adesso ci sono e sono molto felice"

Ti trovi di fronte i campioni d'Europa. La prepari con una carica in più?

"Non pensarci troppo ma pensare a una partita normale. Poi fai sempre il tuo lavoro e fai il possibile"

SVILAR A SKY

A causa dell'infortunio hai saltato delle partite

"Sì, sono state tante. Ho dovuto essere un po' paziente, però ci sta. Anche noi stiamo facendo molto bene e stiamo segnando tanti gol, quindi affronteremo al massimo questa grande squadra"

Servirà qualcosa in più per fronteggiare una macchina da gol come il PSG?

"Sicuramente servirà più attenzione, però serve attenzione sempre. Anche noi stiamo facendo molto bene e stiamo segnando tanti gol, quindi affronteremo al massimo questa grande squadra"

Ci spieghi come studi gli attaccanti avversari?

"Li studi sempre, ogni partita. Guardi gli individuali e poi non cambia molto se sei in Serie A o in Champions League, quindi è sempre la stessa cosa"